War in Wüsting platziert: Marius Horstmann (RV Ganderkesee, hier im November 2020) gelang mit Cedrik eine Null-Runde einer Springprüfung der Klasse M* (Archivfoto).

Katrin Brandes

Wüsting. In Wüsting ist ein weiteres Turnier der Serie "Urban classX" ausgetragen worden. Springreiter des RV Ganderkesee und des RC Hude freuten sich über Platzierungen.

22 Prüfungen sind am Wochenende während eines viertägigen Turniers für Springreiter in Wüsting ausgetragen worden. Drei davon hatten die Organisatoren der Serie "Urban classX" für ihre 13. Veranstaltung in der höchsten Klasse S ausgeschrieb