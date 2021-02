Karen Kläner und Malte Hollmann schreiben an Brettorfer DM-Geschichte mit

Fiebert der Deutschen Meisterschaft auf dem eigenen Platz entgegen: Malte Hollmann, Mannschaftskapitän der Bundesliga-Faustballer des TV Brettorf.

Christian Kadgien/DFBL

Brettorf. Karen Kläner und Malte Hollmann werden die Faustball-Teams des TV Brettorf bei der Heim-DM im August 2021 als Kapitäne aufs Feld führen. Das wird das nächste Kapitel in den Geschichtsbüchern "ihres" Vereins, das sie mitgestalten.

Das ganze Dorf fiebert dem 14. und 15. August entgegen. Wer das über Brettorf sagt, wird dort – also in der Wildeshauser Geest, in der Gemeinde Dötlingen – mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Widerspruch ernten. Die Prognose