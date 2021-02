Der Vorstand des TV Jahn Delmenhorst (hier nach seiner Wahl während der Jahreshauptversammlung im Frebuar 2020) sieht keine Möglichkeit, die Mitgliedsbeiträge im Corona-Lockdown zu senken (Archivfoto).

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Der Vorstand des TV Jahn Delmenhorst senkt die Mitgliedsbeiträge im Corona-Lockdown nicht. Geschäftsführer Jochem Flege erklärt die Gründe.

Daran lässt das Führungsgremium des drittgrößten Delmenhorster Sportvereins keine Zweifel aufkommen. "Selbstverständlich hat auch im TV Jahn jedes in wirtschaftliche Not geratene Mitglied die Möglichkeit, sich an den Vorstand zu wenden, um