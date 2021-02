Die Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land hat zwei Online-Konferenzen organisiert (Symbolbild).

imago-images.de/deeaf

Sandkrug. Die Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land lädt zu zwei Online-Seminaren ein. Sie informiert über die Themen Sportversicherungsverträge und Digitalisierung.

Die Sportregion Delmenhorst/Oldenburg-Land bietet zwei Online-Veranstaltungen an. Am Dienstag, 23. Februar (18 bis 19 Uhr), informiert sie in einer Online-Konferenz über "Sportversicherungsverträge", am Mittwoch, 24. Februar (18 bis 20 Uhr)