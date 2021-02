Ganderkeseer Reiterin Laura Voigt überzeugt in Wüsting in schweren Prüfungen

Laura Voigt, Springreiterin des RV Ganderkesee, zeigte mit ihrem Cracker by Jet (hier während des Agravis-Cups) in Wüsting gute Leistungen (Archivfoto).

Lars Pingel

Wüsting. Laura Voigt, Springreiterin des RV Ganderkesee, hat in zwei hochklassigen Prüfungen der Turnierserie "Urban ClassX" in Wüstung Platzierungen erreicht. Die Veranstaltung, die am 11. Februar beginnen sollte, fällt aus.

Dominique Michelle Weber, Springreiterin des RFV Ludwigshafen, hat mit ihrem Schimmel Chasseur en blanc die bisher schwerste Prüfung gewonnen, die während der Turnierserie "Urband ClassX" ausgetragen wurde. Die 28-Jährige setzte sich am Sam