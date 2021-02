Gabriel Sasmaz ist das Urgestein beim TSV Ippener.

Daniel Niebuhr

Groß Ippener. Überraschend hat der TSV Ippener mitten im Lockdown den Trainer gewechselt. Unter Routinier Frank Fischer will der krisenerprobte Dorfclub den Weg zu ruhigeren Zeiten weitergehen.

Der Fußballer Gabriel Sasmaz hat am 4. Oktober 2020 das 271. Ligaspiel für seinen Verein erlebt, was an sich schon eine beachtliche Zahl ist. Sie wird vielleicht umso beachtlicher, wenn man weiß, dass dieser Verein der TSV Ippener ist, der