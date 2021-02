In Wüsting wurde das elfte Turnier der Serie "Uban classX" ausgetragen (Symbolbild).

dpa/Jochen Lübke

Wüsting. Der Huder Reitsportler Carsten Raschen hat mit der Stute Nola in einem Springturnier der Serie "Urban classX" in Wüsting einen Sieg gefeiert. Die schwerste Prüfung gewann der Lastruper Mario Stevens.

Mario Stevens hat zum zweiten Mal in Folge die schwierigste Konkurrenz eines Turniers der Serie "Urban classX" gewonnen. Der 38-Jährige, der für den RuFV Lastrup startet, ritt am Samstag in der Halle auf dem Gelände der Landtage Nord in Wüs