Mattia Trianni (links) verstärkt den Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst.

imago images/Eibner/Wolfgang Frank

Delmenhorst. Mit der Verpflichtung von Mattia Trianni holt der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst nicht zum ersten Mal einen Spieler, der ein wenig unter dem Radar fliegt.

Baden-Württemberg ist ein schönes Fleckchen Erde, was wohl kaum jemand so gut beurteilen kann wie Mattia Trianni. Der Fußballer hat in seiner Heimat im Südwesten ja schon für zehn verschiedene Vereine gespielt, darunter waren große Nummern