Mit Viamant du Matz wurde die Bergedorferin Sandra Auffarth, die für den RV Ganderkesee startet, im zurückliegenden Oktober in Luhmühlen Deutsche Vizemeisterin 2021.

Nico Nadig

Ganderkesee. Im Sommer 2021 sollen die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Möglicherweise mit Sandra Auffarth, für die es die dritte Teilnahme wäre.

Finden die Olympischen Spiele in Tokio dieses Jahr statt? In den vergangenen Wochen kursierten verschieden Antworten auf die Frage: Die britischen Zeitung "Times" berichtete etwa von einer Absage. In dem Artikel zitierte sie ein hochrangige