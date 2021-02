Karate gehört zu den Online-Sportangeboten des Delmenhorstert Turnvereins.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Delmenhorster TV bietet Mitgliedern und Gästen Online-Sportkurse an. Die Live-Trainingseinheiten werden über eine Videoplattform gestreamt.

Der Delmenhorster Turnverein (DTV) macht seinen Mitgliedern und Gästen von diesem Montag an Online-Angebote. Die Vorsitzende Kerstin Frohburg spricht in einer Mitteilung an die Mitglieder von Live-Trainingseinheiten über die Videoplattform