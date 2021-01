Die Fußball-Kreisligisten VfL Stenum II (blaue Trikots) und TSV Großenkneten haben noch keine Terminnot.

Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Um die Saison 2020/21 zu retten, will der Niedersächsische Fußball-Verband notfalls bis in den Juli spielen und die Teams früh wieder auf den Platz schicken. Im Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst kann man noch relativ entspannt sein.

Der Niedersächsische Fußball-Verband will alle Hebel in Bewegung setzen, um einen Abbruch der Spielzeit 2020/21 abzuwenden. Der Vorstand erklärte nach in einer Videokonferenz, bis zum 30. Juni eine sportliche Entscheidung in seinen Wettbewe