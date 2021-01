Wer dem SV Atlas Delmenhorst in der Krise alles hilft

Manfred Engelbart ist Vorsitzender des SV Atlas Delmenhorst, der in der Fußball-Regionalliga um den Klassenerhalt kämpft.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst steckt in einer schweren Lage, rückt in der Pandemie aber zusammen. Vorsitzender Manfred Engelbart glaubt, dass der Club in der Krise keine schlechten Karten, weil jeder Opfer bringt – Mannschaft, Fans und Sponsoren.

Nicht alle wissen, dass der Delmenhorster Unternehmer und Fußballfunktionär Manfred Engelbart einmal ein Triathlet von überregionaler Klasse war. Engelbart ist heute 75 Jahre alt, er gehörte 1984 zu den Teilnehmern der ersten Deutschen Meis