Die Saison 1998/99 in der Tischtennis-Verbandsliga wurde für die Mannschaft des Delmenhorster TB um Thorsten Sonntag unvergesslich (Archivfoto).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Mannschaft des Delmenhorster TB hat in der Tischtennis-Saison 1998/99 keinen Punkt geholt. Abteilungsleiter und Spieler Thorsten Sonntag erklärt, wie das Team dennoch für Aufsehen sorgte und warum es viel Spaß hatte.

Es muss nicht immer der ganz große Erfolg sein, an den Sportler gerne zurückdenken. Thorsten Sonntag, Urgestein der Tischtennis-Abteilung des Delmenhorster TB, wirft in den Monaten, in denen der Spielbetrieb ruhen muss, einen Blick zurück u