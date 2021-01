Huder Carsten Raschen reitet zweimal in die Platzierung

20 Springprüfungen wurden in Wüstung ausgetragen (Symbolfoto).

Lars Pingel

Wüsting. Der Springreiter Carsten Raschen, der für den RC Hude startet, hat sich während eines Turniers der Serie "Urban classX" in Wüsting zweimal platziert. Zwei Nachwuchsasse holten für den RV Ganderkesee Schleifen.

Stark besetzte Teilnehmerfelder hat es in den Springprüfungen gegeben, die in der Halle auf dem Veranstaltungsgelände der Landtage Nord in Wüsting ausgetragen wurden. Einige Reiter der nationalen Spitzenklasse wie Jan Wernke (RSC Handorf-La