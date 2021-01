Jannik Bender ist Kapitän und Urgestein des Brinkumer SV. Schafft es der Bremen-Ligist in die Fußball-Regionalliga?

imago images/Oliver Baumgart

Stuhr-Brinkum. Der Brinkumer SV hat nicht nur wegen der Verpflichtung von Marvin Osei vom SV Atlas Delmenhorst Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga. Der Spitzenreiter der Bremen-Liga, die trotz Corona noch keine Terminnot hat, will endlich auch die großen Spiele gewinnen.

Man tritt dem Brinkumer SV wohl nicht zu nahe, wenn man sagt, dass der größte Tag seiner Vereinsgeschichte vielleicht etwas zu groß war für den kleinen Verein. Am 30. Mai 2018 klopfte der damalige Bremen-Liga-Meister so laut an die Tür zur