Leo Seipelt (am Ball) ist der Topscorer der U18-Basketballer des Delenhorster TV.

Tim Frerichs

Delmenhorst. Unter Tim Frerichs landeten die U18-Basketballteams des Delmenhorster TV acht Jahre in Folge unter den besten Drei. Die aktuelle Mannschaft ist jung wie nie und könnte für eine Premiere sorgen.

Der Delmenhorster TV hat es sich in seiner Komfortzone Stadtbadhalle ziemlich bequem gemacht in jüngster Zeit. Wer dort zum Basketballschauen hingeht, weiß jedenfalls, was er bekommt. In acht der vergangenen zehn Jahre spielten die Devils i