Karin Martinsen überzeugte auf Chrystal Blue in Belgien mit einem dritten Platz in einem 1,45-Meter-Springen.

Nico Nadig

Winkelsett-Wohlde. . Schon früh im neuen Jahr reisten Karin Martinsen und Nicolas Pedersen von der TG Wohlde wieder zur "New Year Tour" nach Belgien. Nächstes Ziel wird Spanien sein.

Nachdem Nicolas Pedersen und Karin Martinsen bereits vor dem Jahreswechsel bei Springturnieren in Opglabeek gestartet sind, zog es sie nun erneut nach Belgien: Die beiden Reiter der TG Wohlde nahmen an der "New Year Tour" teil. Sowohl Peder