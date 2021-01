ÖVB-Arena in Bremen erstrahlt in blauer Sixdays-Farbe

Wirbt für die Sixdays Bremen: die ÖVB-Arena.

M3B GmbH/Frank Thomas Koch

Bremen. Die ÖVB-Arena wirbt mit ihrer Beleuchtung für die Sixdays Bremen. Die 57. Auflage der Radsport-Veranstaltung musste verschoben werden.

Die Sixdays Bremen würden an diesem Sonntag in ihre vierte Nacht starten. Daran erinnerte die Bremer m3b Gmbh, die die ÖVB-Arena betreibt, in der die Radsport-Veranstaltung seit Donnerstag stattfinden sollte, in einer Mitteilung. Die Coron