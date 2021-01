Feilt im Training an seiner Technik: der 15-jährige Sören Dreier, Oberligaspieler des TV Hude, der als Mitglied des Landeskaders im Sportinternat des LSB gefördert wird.

Henrik Schaper

Hude. Sören Dreier, der für den TV Hude in der Tischtennis-Oberliga der Männer spielt, gehört zu den größten Tischtennis-Talenten in Niedersachsen. Der 15-Jährige erzählt, wie er die Corona-Pause erlebt.

Der 15-jährige Sören Dreier, der für den TV Hude in der Tischtennis-Oberliga der Männer um Siege kämpft, gehört zu den größten Talenten in Niedersachsen. Er lebt und trainiert im Internat des Landessportbunds in Hannover, um den Sport leist