Sporting oder Benfica? Jorge "Porto" Jacinto landet in Delmenhorst

Alles im Blick: Jorge Jacinto, Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Jorge Jacinto ist Co-Trainer beim Fußball-Bezirksligisten TuS Heidkrug. Der 57-Jährige mit Spitznamen "Porto" gibt auf dem Platz immer noch Vollgas. Daneben dürfen es aber auch mal halbe Sachen sein.

Wie lange Jorge Jacinto schon Vereinsmitglied beim TuS Heidkrug ist? Das weiß er gar nicht so genau. 32 Jahre? 33 Jahre? Irgendwie so um den Dreh, schätzt er. Was Jacinto, genannt "Porto", aber sehr wohl weiß, ist, dass er den Verein nicht