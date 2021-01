In der Serie "Urban ClassX" in Wüsting wurde ein Springturnier ausgetragen (Symbolfoto).

Lars Pingel

Wüsting. In der Reitturnierserie "Urban ClassX" in Wüsting standen zum ersten Mal im Jahr 2021 Springprüfungen auf dem Programm. Nora Herrmann vom RV Ganderkesee war dort mit Some like you erfolgreich.

Erstmals in diesem Jahren sind am zurückliegenden Wochenende Springreiter in einer Veranstaltung der Turnierserie "Urban classX" gestartet, nachdem es in der Halle in Wüsting zuletzt zweimal in Dressurprüfungen um Siege und Platzierung gega