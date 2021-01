Tischtennis-Verband Niedersachsen will Saison noch nicht abbrechen

Der TV Hude III um Andreas Lehmkuhl hat als bisher letzte Mannschaft aus dem Landkreis Oldenburg ein Tischtennis-Punktspiel gewonnen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Tischtennis-Teams aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg haben seit Oktober nicht mehr gespielt. Der Landesverband blickt jedoch optimistisch auf den weiteren Verlauf der Saison.

Das dritte Herrenteam der Delmenhorster SG Jahn/DTB spielt in der 2. Bezirksklasse und steht bisher nicht in Verdacht, sich in naher Zukunft für die Sportgeschichtsbücher zu qualifizieren. Immerhin ist die Mannschaft aber die letzte aus