Judoka im Landkreis Oldenburg und in Delmenhorst können ihre Gürtel umbinden und unter Auflagen trainieren: Sie betreiben Individualsport, den die Corona-Regeln des Landes erlauben (Symbolbild).

imago images/Eibner

Delmenhorst. In Niedersachsen gilt eine neue Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus, die natürlich auch den Sport in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg betrifft. Am Montag hat die Landesregierung präzisiert, was erlaubt ist und was nicht.