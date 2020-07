Die Staffeleinteilung für die Frauenteams aus dem Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst für die Fußball-Saison 2020/21 steht fest (Symbolbild).

Rolf Tobis

Delmenhorst. 14 Frauenteams vertreten den Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst in der Saison 2020/21 in Pflichtspielen. Sie beginnt am 5./6. September.