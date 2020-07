Delmenhorst. Der Handball-Oberligist HSG Delmenhorst geht mit einem weiteren Kreisläufer in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21. Der Verein hat mitgeteilt, dass Michael Schröder zurückkehren wird.

