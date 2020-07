Delmenhorst. Der erste Test des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst findet am Samstag bei Blau-Weiß Lohne mit Publikum statt – und mit Einschränkungen.

