Grüppenbühren. Matthias Karrasch ist als Vorsitzender des Reitervereins Grüppenbühren wiedergewählt worden. Während der nur 19-minütigen Jahreshauptversammlung wurde unter anderem ein neuer Turniermodus angekündigt.

