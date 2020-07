Delmenhorst. Der Osnabrücker Fabian Dammermann wird in Delmenhorst Bezirksmeister über 400 und 200 Meter. Der U23-Europameister startet im August bei der Leichtathletik-DM.

