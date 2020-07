Delmenhorst. Zum ersten Mal in seiner 38-jährigen Geschichte stellt der SV Baris Delmenhorst eine Frauenmannschaft. Der Kader der Fußballerinnen ist so groß, dass der Verein keine Anmeldungen mehr annehmen kann.

