Landkreis Oldenburg. Die ersten Mannschaften erobern im Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst die 1. Kreisklasse zurück. Mit dem SC Colnrade, dem TSV Oppener, Grün-Weiß Kleinenkneten und dem Bookholzberger TB steigen vier von ihnen auf.

