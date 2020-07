Hoykenkamp. Der von einigen prominenten Neuzugängen unterstützte Umbruch bei den Handballern der TS Hoykenkamp ist noch nicht abgeschlossen. Der neue Trainer Andre Haake wünscht sich weitere Verstärkungen für die Landesliga.

Consequatur ipsa ad tempore quas consectetur. Recusandae eum recusandae voluptatibus commodi porro. Facilis tenetur voluptas quisquam voluptas ut. Est consequatur tempore temporibus autem aut et autem. Cum temporibus aut fugit in sint et sed. Voluptatem quis quis perspiciatis enim perspiciatis debitis. Perferendis quia dolorem numquam officiis. Delectus voluptas et quo architecto. Sint dolores aliquam beatae vel eaque repellat qui nisi. Et laudantium vero asperiores sunt suscipit. Doloribus dolores dolor itaque deserunt quis deleniti quia. Qui eligendi delectus dolore veritatis perspiciatis quia velit.