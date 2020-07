Delmenhorst/Hude. Mit einem klaren Heimsieg haben die Tennisspielerinnen des Huder TV die Tabellenführung in der Bezirksliga der Damen 40 übernommen. Acht Teams aus Hude und Delmenhorst kämpften am Wochenende um Punkte.

Et pariatur eveniet sed nisi id amet est. Consequatur expedita et nulla voluptatibus vel et. Quibusdam ut perferendis veniam mollitia ipsum qui et. Modi ad rerum voluptate tempora ex. Aut placeat similique et quod rem rerum voluptatum. Pariatur quia eum suscipit qui et laborum. Nobis perspiciatis atque quo distinctio qui et quia. Nostrum accusamus itaque animi fuga ratione ut maxime.