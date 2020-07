Delmenhorst. Die Einzel-Meisterschaften 2020 des Leichtathletik-Bezirks Weser-Ems werden in Delmenhorst ausgetragen. 150 Aktive haben sich bereits angemeldet.

