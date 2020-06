Hude. Sechs Jugendspielerinnen der HSG Hude/Falkenburg waren zu Lehrgängen des Handball-Verbands Niedersachsen eingeladen.

