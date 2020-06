Stenum. Frank Radzanowski hat das Traineramt des Fußball-Kreisligisten VfL Stenum II abgegeben. Sein Nachfolger betreute zuletzt ein Jugendteam des Vereins.

