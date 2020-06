Ganderkesee. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat bekanntgegeben, dass die Europameisterschaften 2020 für die Nachwuchs-Dressurreiter in Ungarn ausgetragen wird. Antonia Busch-Kuffner, die für den RV Ganderkesee startet, gehört in der Altersklasse U16 zu den Bewerbern für einen Startplatz.

