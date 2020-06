Delmenhorst. Der Fußball-Bezirk Weser-Ems kürt in der Saison 2019/20 in den Altersklassen A-, B- und C-Junioren keine Pokalsieger. Die Wettbewerbe wurden abgebrochen.

