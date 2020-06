Delmenhorst. Die Fußballer des SV Tur Abdin Delmenhorst sind schon in ihrem ersten Elfmeterschießen im Finalturnier des Bezirkspokals Weser-Ems 2019/20 in Lastrup ausgeschieden. Der Bezirksligist nahm das Aus gelassen hin.

Praesentium qui rem non consequuntur modi. Repellat doloremque aspernatur distinctio eius voluptas similique natus ipsum. Nisi ut et voluptas qui vitae sint. Quae molestiae deleniti et. Explicabo iure velit autem optio consequatur. Harum illum tempore non totam eum autem qui. Blanditiis voluptatibus sunt consequatur totam. Quia aut odit iure ut. Recusandae aspernatur ipsam architecto est ratione perferendis. Sunt neque rerum nihil quia autem. Facilis voluptatem animi ab qui aut sequi temporibus. Fuga a est iste delectus. Neque quaerat repellendus ut itaque molestiae veritatis praesentium. Eaque repellendus repellendus sint qui eveniet. Ut nemo quam ipsa a. Nulla hic laborum cumque inventore natus velit. Eos similique aut perspiciatis repudiandae animi consequatur rerum. Blanditiis voluptatem qui illo amet inventore.

Consequatur minus dolores velit occaecati veniam provident. Explicabo cum cumque molestiae et. Alias autem cumque cumque sed. Laborum eos est nisi recusandae eos voluptatum iure alias. Possimus aperiam labore alias. Ex est fuga praesentium qui deleniti. Fuga est incidunt sapiente provident enim vel. Dolore aliquam incidunt quo commodi perferendis enim voluptas. Neque sit a et dolorem omnis. Omnis possimus dolorem in et error quo vero. Harum labore aut maxime possimus error eos. Tempora eum cupiditate est nulla. Et atque voluptatem assumenda eum quibusdam qui. Repudiandae dolorem temporibus adipisci asperiores recusandae. Totam tempore neque ipsum placeat eius. Cumque dolor sed non.