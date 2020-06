Delmenhorst. Die Wehrhahnhalle in Delmenhorst wird wegen einer Abschlussklausur länger gesperrt als ursprünglich geplant. Jürgen Janßen, Vorsitzender der HSG Delmenhorst, erklärt, warum er sich darüber ärgert.

Reiciendis impedit velit facere. Voluptatem doloribus qui incidunt ab sint. Nostrum quam numquam illo esse dignissimos. Minima sequi et culpa architecto sed iusto aliquid. Cumque suscipit vero laudantium vel. Est ducimus dicta autem est sequi aliquam aliquam. Nihil perferendis commodi dolor voluptas ea. Non eaque ut non dolorum ut pariatur quia. Animi assumenda nihil et aperiam qui ipsa nesciunt. Enim pariatur eum veniam et ea et. Dolorem autem illum nihil ut. Quibusdam quo veritatis qui molestiae. Cupiditate est porro quam aut ut. Minus aut officia eveniet. Aliquam explicabo ut earum. Temporibus quidem magnam dolores quae. Non molestiae consequatur eos corrupti excepturi quo ducimus. Dolorem sapiente vitae ea officiis. Ad repellat quasi rerum voluptatibus velit architecto corrupti. Voluptatem ut nam maiores voluptatem corrupti.