A-Junioren des VfL Stenum in Landesliga-Fairnesswertung vorne dabei

Vierter der Fairness-Wertung der A-Junioren-Landesliga: der VfL Stenum um seinen Kapitän Nils Meinken (Mitte).

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die A-Junioren des VfL Stenum gehören in der Fairnesswertung und in der Tabelle der Fußball-Landesliga zur Spitzengruppe. Das gilt auch für Pia Brinkmann, die für den TV Jahn Delmenhorst II aufläuft, in der Torschützinnenliste der Bezirksliga.