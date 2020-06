Delmenhorst. Der Kader 2019/20 hat für den SV Atlas Delmenhorst zusammen das Jahrhundertspiel erlebt und wird wohl bald auch offiziell das Aufstiegsteam sein. Nun haben sich die Spieler des Noch-Fußball-Oberligisten mit einer letzten Trainingseinheit in die Sommerpause verabschiedet.

