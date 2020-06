Delmenhorst. Er kickte einst gegen Dortmunds Jadon Sancho – und läuft nun für den SV Atlas Delmenhorst auf. Der ungarische U19-Nationalspieler Olivér Schindler verstärkt das Mittelfeld des künftigen Fußball-Regionalligisten.

