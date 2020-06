Delmenhorst. Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst will seinen Kreispokal als reines Elfmeterschießen zuende bringen. Die Halbfinals und das Endspiel werden an einem Tag beim TuS Hasbergen ausgetragen – wohl ohne Zuschauer. "Besser als zu losen", findet Spielausschussvorsitzender Thomas Luthardt.

