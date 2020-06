Das Delmenhorster Stadion an der Düsternortstraße soll fit gemacht werden für den Aufstieg des SV Atlas Delmenhorst in die Fußball-Regionalliga.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Damit der SV Atlas Delmenhorst im Stadion an der Düsternortstraße die nötigen Voraussetzungen für die Fußball-Regionalliga schaffen kann, will die Stadt 250.000 Euro investieren. Der Verwaltungsausschuss hat am Mittwochabend zugestimmt.