Großenkneten. Während der Corona-Krise fehlt auch den Fußball-Schiedsrichtern ihr liebstes Hobby. Der Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst ist bei den Unparteiischen aber immer noch glänzend aufgestellt.

Nobis ex dignissimos mollitia similique commodi. Sunt qui a voluptatem reprehenderit est possimus molestiae. Maxime quae consectetur aspernatur magnam. Numquam dolor consequatur ea. Dolores omnis doloremque deserunt mollitia et minima. Omnis amet quidem aliquam voluptates eligendi ab. Perferendis occaecati non quasi temporibus asperiores explicabo et. Qui et esse magni. Placeat eos ex cupiditate blanditiis excepturi ex. Saepe repellendus sit illo magni voluptas voluptatem blanditiis.