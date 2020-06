Delmenhorst/Stenum. Volleyballer haben bei der Einteilung ihrer Klassen für die Saison 2020/21 keine Probleme – weil die Vereine Vernunft beweisen. Für die Männer der VG Delmenhorst-Stenum wird es in der Oberliga nicht leichter.

