Neerstedt. Darius Lotkowski wird zur Saison 2020/21 Trainer der Handballerinnen des TV Neerstedt II. Damit haben alle Senioren-Mannschaften des Vereins einen Coach.

