Maher Malki, der für Tur Abdin Delmenhorst aufläuft, führt Torschützenliste an

Gewann den Zweikampf gegen einen Landesliga-Aufsteiger: Mert Caki (links), der am 1. Juni 2019 im Team des Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst gegen den VfL Wildeshausen um Lukas Schneider antrat. Der bereits als Meister feststehende Gast feierte dann aber doch einen souveränen Sieg.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Maher Malki hat in elf Spielen 19 Tore für die Altsenioren des SV Tur Abdin Delmenhorst erzielt. Damit führt er die Torschützenliste der Ü40-Kreisliga an. In der Oberliga und der Bezirksliga der Männer gab es Trainerwechsel.