Stadt Delmenhorst will 250.000 Euro in das Stadion stecken

Das Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst genügt nicht den Mindestanforderungen für die Fußball-Regionalliga.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Das Stadion an der Düsternortstraße muss bei einem Aufstieg des SV Atlas Delmenhorst in die Fußball-Regionalliga nachgerüstet werden. Die Stadt will nun schnelles Geld bereitstellen.