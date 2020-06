Leistungsfußball-Leiter Bastian Fuhrken vom SV Atlas Delmenhorst präsentierte Luca Liske als Neuzugang – er posierte mit einem Trikot seines Vaters, der schon für den alten SV Atlas gespielt hat.

Chiara Liske

Delmenhorst. Der Aufstieg des SV Atlas Delmenhorst in die Fußball-Regionalliga steht noch nicht fest, der erste Neuzugang schon: Luca Liske will in Blau-Gelb eine Familiensaga fortschreiben.